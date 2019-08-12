سقوط عاطل وبحوزته 21 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار بالقليوبية

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى ومتجرى المواد المخدرة.. فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبط (سائق سن 30- مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة).. حال قيادته سيارة أجرة ، وبحوزته (21 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 2,100كيلو جرام).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسيارة لتسهيل تنقلاته لترويج المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.