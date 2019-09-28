سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة لشراء الكيف ببنها

التايم المصرية / وحيد العطار

ألقت مباحث القليوبية صباح اليوم القبض علي عصابة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية

هذا وقد إعترف أفراد العصابة أنهم يسرقون الهواتف المحمولة ويقومون ببيعها لصاحب محل موبيلات تم الإتفاق معه مسبقا ليشتري منهم ما يقومون بسرقتة من المواطنين وذلك لشراء الكيف

وقد إعترف أفراد العصابة أنهم يقومون بإفتعال مشاجرة في الطرق العمومية مع يعضهم ليتدخل أي مواطن ليفض المشاجرة فيقومون بسرقتة دون أن يشعر وقد يستخدمون الطرق السريعة عن طريق تثبيت أحد المواطنين بالسلاح وسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاتة.

البداية عندما وردت معلومات سرية للمقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها مفادها قيام كلا من أيمن. خ. آ عاطل وسبق إتهامه في قضية مخدرات وحسن. ع. م. 18 سنة عاطل وهاني. ي. خ صاحب محل هواتف محمولة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بنطاق دائراي قسم شرطة أول وثاني بنها

أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الأوضاع تمكن العميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها من ضبطهم حال ترددهم علي دائرة قسم شرطة أول بنها وبحوزة الأول سلاح ناري وفرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 ملي وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن 1جم تقريبا وبحوزة الثاني سلاح أبيض مطواه وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات إعترفو بإرتكابهم الجرائم وأقرو بحيازتهم الإسلحة النارية لإستخدامها في جرائمهم

كما أرشد المتهمون عن 6 هواتف محمولة ومبلغ 700 جنية في وقائع تم إرتكابها

هذا وقد تم عمل المحاضر للمتهمين وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق