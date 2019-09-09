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سقوط فانكس بالهيروين في القليوبيه

10 سبتمبر، 2019
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سقوط فانكس بالهيروين في القليوبيه

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

تمكنت مباحث المخدرات بالقليوبيه من ضبط (فانكس) وصديقه وبحوزتهما كميه من الهيروين والحشيش والأقراص المخدره .
كانت تعليمات اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبيه للواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بتكثيف الجهود وضبط تجار المخدرات والأشقياء والخارجين عن القانون .
قامت حمله بأشراف العميد وائل نبيل مدير مباحث المخدرات بالقليوبيه بأشراف العميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه وتمكنت من ضبط أكرامي ب وشهرته (فانكس) 41 سنه مسجل شقي خطر مخدرات ومقيم منطي بقليوب السابق أتهامه في 17 قضيه وشريكه محمد م ع 22 سنه مقيم نفس العنوان وبحوزتهما 300 جرام هيروين و150 جرام حشيش و20 قرص مخدر .

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