سقوط فانكس بالهيروين في القليوبيه

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

تمكنت مباحث المخدرات بالقليوبيه من ضبط (فانكس) وصديقه وبحوزتهما كميه من الهيروين والحشيش والأقراص المخدره .

كانت تعليمات اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبيه للواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بتكثيف الجهود وضبط تجار المخدرات والأشقياء والخارجين عن القانون .

قامت حمله بأشراف العميد وائل نبيل مدير مباحث المخدرات بالقليوبيه بأشراف العميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه وتمكنت من ضبط أكرامي ب وشهرته (فانكس) 41 سنه مسجل شقي خطر مخدرات ومقيم منطي بقليوب السابق أتهامه في 17 قضيه وشريكه محمد م ع 22 سنه مقيم نفس العنوان وبحوزتهما 300 جرام هيروين و150 جرام حشيش و20 قرص مخدر .