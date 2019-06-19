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سقوط مافيا استخراج التراخيص المزوره بمجلس مدينة طوخ

19 يونيو، 2019
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ألقت الأجهزة الرقابيه بالقليوبية القبض على اثنين من موظفي الإدارة الهندسية بطوخ
قام باستخراج العديد من التراخيص المزوره في مقابل حصولهم على مبالغ مالية مقابل هذه التراخيص المخالفه كانت معلومات قد ورددت الي المهندس محمد خيرى رئيس مجلس مدينة طوخ بأن هناك اثنين من الموظفين بالإدارة الهندسية وهما “م ، ص” فني بالادارة الهندسية و”ع ، ز” يقيمان بعمل تراخيص مزوره لاصحاب العقارات والمحلات التجار عليهم مخالفة مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة تم القبض على “م ، ص” بينما كان “ع ، ز” هاربا وتواصل الأجهزة محاولة القبض عليهم.

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