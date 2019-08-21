سقوط محاسب يرتدي نقاب أثناء محاولة سرقة شقة صاحب شركة بترولية بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمساعدة الأهالي، من ضبط محاسب، تنكر في زي امرأة مرتدياً “نقاب”، بهدف سرقة إحدي الشقق السكنية، ملك صاحب شركة لتجارة المواد البترولية.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية “نقاب”، حال القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ”صاحب شركة لتجارة المواد البترولية”.

بالانتقال والفحص تبين أن المضبوط “محاسب بالشركة المُشار إليها”، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى قدره 265 ألف جنيه – خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات – بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله).

وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وارتدى “النقاب” للتخفى لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وقام بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزته، وأوضح بوجود خلافات مالية بينهما، وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريباً، وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر باضطلاع صاحب الشركة بإعداده، واستخدامه فى مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.

وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة فى ذلك الأمر، نافياً علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.