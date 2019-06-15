سقوط مسجل خطر وبحوزتة كيلو هيروين بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل، بحوزته سلاح ناري عباره عن بندقية آلية، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر بقصد الإتجار، بمدينة الخانكة .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بتمكن المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، ومقيم بدائرة المركز، وسبق اتهامه في قضية مخدرات، حال إستقلاله سياره “ملكه”، وبحوزته سلاح ناري “بندقية آلية”، بخزينتها 10 طلقات لذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت واحد كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 1720 جنيه، وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بالمظبوطات أعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .