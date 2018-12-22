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سقوط 16 تاجر مخدرات بمناطق متنوعة بالقليوبية،

22 ديسمبر، 2018
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القت مكافحة المخدرات

بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية، تم القبض على عدد من تجار المخدرات خلال حملة مشتركة لضبط الشارع القليوبى، وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 16 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، واحيل الجميع للنيابة العامة فتولت التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى، رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، بتكثيف الحملات الامنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

واستهدفت الحملات مناطق قليوب، الخصوص، قها، طوخ، شبين القناطر، القناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، وأسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 380 جرام حشيش و70 جرام فودو، 150جرام استروكس، و180 قرص مخدر، 300 جرام هيروين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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