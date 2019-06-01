سقوط 23 تاجر مخدرات وسلاح في حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور

مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

أسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 22 متهما بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم حشيش، استروكس، واقراص مخدر.

كما تمكنت القوات من ضبط متهم بحوزته سلاح ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.