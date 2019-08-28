سقوط 24 من تجار المخدرات والهيروين ومع بعضهم اسلحة الية بالقليوبية

نجحت قوات الامن بمديرية امن القليوبية، اليوم الأربعاء من، القبض على 24 عنصرا إجراميا، بينهم 9 في حوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، بقصدالبلطجة وترويع المواطنين وحماية تجارة المخدرات.

كان اللواء طارق عجيز مدير الأمن، وجه اللواء هشام سليم مدير المباحث، بشن حملة بمشاركة قيادات المديرية نظامية وبحثية مدعومين بمجموعات قتالية وآليات مدرعة من إدارة قوات الأمن بمشاركة البحث الجنائي والمرور بنطاق المديرية على بعض البؤرالإجرامية لترويج المخدرات وحيازة المخدرات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 24 عنصرا إجراميا.

كما تم ضبط “علاء ا ا” 38 سنة، عاطل السابق اتهامه في قضيتي “مشاجرة وحريق عمد”، و”دعاء م”، ربة منزل (زوجة الأول) وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل بخزينتها وعدد 8 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما والسلاح النارى لحماية تجارتهما الغير مشروعة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم مكافحة المخدرات بالإشتراك وضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط “حازم ع ف”، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 100 جرام.

ونجح ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة، في ضبط “سيد ذ ع” عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما.

وفي قليوب تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط “حماده م ا”، وشهرته “علاء عتموني” عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية جنح مركز قليوب سلاح وذخائر وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 13 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام.

وتمكن ضابط مباحث بإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين شبلنجة من ضبط “حسين ي ح”، المطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 قضية جنح كفر الزيات.