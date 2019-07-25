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سقوط 242 محكوما عليهم خلال حملة أمنية بالقليوبية

25 يوليو، 2019
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نجحت  مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس من القبض على 242 محكوما عليهما، و19 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 242 محكوما عليهم بإجمالى8037 أحكام منفذة ” 862حكمًا جزئيًا و237 حكمًا مستأنف”، وتحصيل 6691 غرامات، وتحرير228مخالفة.
وتحرير228مخالفة.
كما جرى ضبط 78 مخالفة مرافق وهم 8 إشغال طريق – 12 بائع متجول – 44 إزالة فورية – 6 وصلة كهربائية – 4 لوحة إعلانية – 4 فرش مؤقت.
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