محافظات

سكان شلاتين وحلايب يتوافدون على اطباء قافلة جامعة الزقازيق هناك

25 ديسمبر، 2018
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كتب : محمد يعقوب

صرح الدكتور خالد عبد البارى ان اليوم الاثنين هو الاول لأعمال القافلة الطبية لجامعة الزقازيق بمدينة شلاتين حيث تم الكشف علي عدد كبير من الأهالي بالمدينة في مختلف التخصصات مضيفا أن القافلة مزودة بأجهزة أشعة حديثة ومعامل طبية للكشف على المواطنين إلى جانب مستلزمات العمليات والأدوية وإجراء الجراحات اللازمة للحالات الحرجة كما انها تضم مجموعة من أساتذة كلية الطب البشري في التخصصات المختلفة الباطنة، الصدر، الأطفال، الرمد، الجراحة، الأنف، الأذن، المسالك البولية، النساء والتوليد والجلدية، والعظام . مشيرا الى انها بدأت اليوم الاثنين ، بمدينة شلاتين، وتستمر لمدة يومين ثم تنتقل الي مدينة حلايب لمتابعة اعمالها في تقديم الخدمات الطبية والبشرية للمواطنين

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