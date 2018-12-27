سهر الليالى ل (فيروز) وأحبك (لعبدالحليم حافظ) فى احتفالية العام الجديد بأوبرا دمنهور

البحيرة : سعيد شتا

أوبرا دمنهور تودع عام ٢٠١٨ بحفل فنى تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية

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تستضيف دار أوبرا دمنهور فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد فى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد ٣٠ ديسمبر فى حفل فنى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر للاحتفال بالعام الجديد وتوديع عام ٢٠١٨

يبدأ الحفل بمعزوفة موسيقية من مؤلفات الموسيقار ياسر عبد الرحمن العراقى أداء الأوركسترا، كما يقدم نجوم الفرقة باقة من الأغانى المتنوعة منها: أغنية الدوامه – بتسأل يا حبيبى – بلاش عتاب – ياريتنى – وحشتنى – تحت الشباك – ياسلام – على عينى – بشغلونى عيونك – شدونى – أحبك للعندليب الأسمر – عاشق الروح لموسيقار الأجيال عبد الوهاب.

ويشارك بالحفل مجموعة متميزة من فنانى الأوبرا هم:

شمس ابراهيم وياسر سعيد وشروق ومحمد متولى وساره مجدى ومحمد الخولى، فضلا عن مشاركة عازفة الكلارينيت هدي حسنى التى تقدم معزوفة سهر الليالى للفنانة الكبيرة فيروز.

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