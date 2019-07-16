سوبر ستار العرب ديانا كرزون تحشد اكبر حضور جماهيري بتاريخ صيف عمان

الاردن صيف عمان 2019

اسدلت سوبر ستار العرب ديانا كرزون الستار على فعاليات مهرجان صيف عمان ، حيث شهد حفل الختام حضورا كبيرا تجاوز ال 10 الاف حسب تصريحات منظمي الحفل واكتظت بهم ساحات حدائق الملك حسين بالعاصمة الاردنية عمان ليكون هذا الحشد الكبير هو الاول في تاريخ مهرجان صيف عمان 2019 .

وعلى وقع موسيقى فرقتها الموسيقية “فرقة الليدرز باند “بقيادة المايسترو بهاء الداود اطلت سوبر ستار العرب ديانا كرزون على جمهورها لتفتتح برنامج حفلها الفني باغنية ” راسك بالعالي ” وسط تفاعل الحضور لتبهر الحضور بإطلالتها الصيفية ، ومع انتهائها من اولى اغنياتها قدمت شكرها لأمانة عمان ولمدير مهرجان صيف عمان السيد معاذ الحديد على حسن التنظيم الرائع للمهرجان الذي عكس حرص امانة عمان على الارتقاء بكافة الخدمات والتسهيلات امام رواد المهرجان كما شكرت المشرف العام على تنظيم الفعاليات الموزع الموسيقي خالد مصطفى كما خصت الاجهزة الامنية بالشكر والتقدير لجهودهم التي يبذلونها لراحة العائلات الاردنية والجاليات العربية ممن يقصدون حدائق الملك الحسين لحضور هذه الفعاليات الفنية كما وجهت الشكر لكافة وسائل الاعلام على تغطيتهم لكافة فعاليات المهرجان ، كما وجهت كافة الفنانين ممن شارك بمهرجان صيف عمان مقدرة لهم هذه المشاركة وما تحقق لهم من نجاح خلال فترة المهرجان ، .

وما بين قديمها وجديدها من الاغنيات ومطالبتها بإعادة ما قدمته من اغنيات خلال الحفل الختامي لمهرجان صيف عمان ، حرصت سوبر ستار العرب ديانا كرزون على تلبية رغبات جمهورها بتقديم اغنية ” اردنية هالليلة ” ليكون الجمهور مع اخر اعمالها الغنائية “فرحتنا الليلة “والتي حققت نجاحا كبيرا وانتشارها محليا وعربيا ، كما قدمت سوبر ستار العرب ديانا كرزون مجموعة من اغنياتها التي اشعلت اجواء صيف عمان بأغنية حنا كبار البلد وأغنية فدوى لعيونك يا اردن وأغنية هيلا يا اردنية ، والعديد من الاغنيات والمواويل التي شهدت جميعها تفاعلا كبيرا ، فيما ضجت ساحات حدائق الحسين بالهتافات باسم سوبر ستار العرب ديانا كرزون وعلى وقع اغنية اسمر يا الشب المهيوب تفاعل احد الاطفال مع نجمة مهرجان صيف عمان لتطالب بصعوده على المسرح ويشاركها الرقص والغناء وسط اجواء الفرح والسرور التي ارتسمت عى وجه عبود لهذه اللفته الرائعة ، ولم يغب عن سوبر ستار العرب فلسطين لتغني اغنية ” وين على رام الله ” مؤكدة خلال اغنيتها ان الاردن وفلسطين شعب واحد .

ديانا كرزون من موازين لصيف عمان تقلب الموازين وتحقق النجاح بالحضور الكبير لتستحق لقب عروس المهرجانات الاردنية والعربية ، فيما رافق سوبر ستار العرب ديانا كرزون خلال هذا الحفل شقيقاتها زين وهيا كرزون والسيد اياد النقيب وقدم اللحفل الاعلامي احمد دعموس .