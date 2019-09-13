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شاب يلقي چركن بنزين علي المعازيم في فرح بالفيوم ويصيب 15 شخص بحروق خطيرة

13 سبتمبر، 2019
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شاب يلقي چركن بنزين علي المعازيم في فرح بالفيوم ويصيب 15 شخص بحروق خطيرة

التايم المصرية / وحيد العطار

تسبب تهور شاب بمحافظة الفيوم في إصابة 15 مواطن بحروق خطيرة وذلك بعد إلقاء الشاب چركن بنزين علي المعازيم في فرح بمحافظة الفيوم
كان هذا الشاب قد تقدم لخطبة إحدي الفتيات بقرية الشيخ فضل بمحافظة الفيوم لكن إسرة الفتاة رفضته وتم خطبتها لشخص أخر مما تسبب في حالة غضب شديدة عند الشاب الذي جن جنونه ليقوم بإلقاء چركن بنزين علي المعازيم الذين حضرو حفل الخطوبة أمام منزل العروسة بالشارع مما تسبب في إصابة أكثر من 15 مواطن بحروق خطيرة بعد أن أشتعلت النار في ملابسهم وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج

هذا وكان اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد أمير السحلي بتلقي إخطارا من مستشفي الفيوم العام يفيد بحضور 15 شخص للمستشفي مصابين بحروق خطيرة
وقد أفادت التحريات الأوليه أن السبب في ذلك شاب قام بإلقاء چركن بنزين من أعلي سطح أحد المنازل علي المعازيم بالفرح بسبب رفض أهالي العررسه خطبة إبنتهم له
وقد تحرر محضر بالواقعة وإحيل للنيابة العامة للتحقيق

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