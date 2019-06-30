شاهد.. أستاذ جراحة التجميل يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد

كشف الدكتور أحمد السحار، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، عن الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد “.

وقال “أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة “، خلال استضافته ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”، إلي أن هناك منطقة في الوجه تسمى المنطقة الخطرة وهي تشمل منطقة فوق العين والفم وتحت الأنف، موضحا أن أي التهاب سواء في الجلد أو في أي عضو معين في هذه المنطقة من الممكن أي يصل إلى المخ بسهولة.

وأوضح “السحار”، أن البكتريا تعتبر جرثومة من الممكن أن يتعرض الجميع للإصابة بها وليس لها مواعيد محددة مردفا إلى أن من أهم أسباب الإصابة بها نقص المناعة أو تعرض وجه الإنسان لالتهابات وتركها دون علاج مما يسبب الإصابة بالبكتريا، أو تناول مضادات حيوية بكميات كبيرة.

وأكمل، أن أوردة هذه المنطقة الخطرة في الوجة تتصل مباشرة باوردة المخ، الأنف لها مصدران لتوصيل البكتيريا بالمخ، أولهما مصدر من الجلد الخاص بالمنطقة الخطرة من الوجه، الآخر من داخل الأنف، وتحديدا لقاع الجمجمة.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أصيبت، بمرض بكتيريا الوجه، وهو مرض خطير قد يؤدي للوفاة.

وطلبت الإعلامية ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

https://youtu.be/5h9-0L-xqTw