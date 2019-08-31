شاهد.. “أنانية” محمد صلاح تفقد ساديو ماني أعصابه

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أسباب غضب الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد استبداله أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من “البريميرليغ”.

والتقطت عدسات الكاميرات علامات الغضب والانفعال على ماني أثناء خروجه من أرضية الملعب بعد تبديله أمام بيرنلي بالبلجيكي ديفوك أوريجي.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن ماني كان غاضبا بسبب أنانية المصري محمد صلاح نجم “الريدز”، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وفضل مراوغة مدافع بيرنلي وتسجيل الهدف بنفسه عن التمرير للنجم السنغالي الذي كان في مكان مثالي للتسجيل.

وحاول الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول تهدئة اللاعب السنغالي، كما قام بالشيء ذاته زملاء ماني على دكة البدلاء.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول المتصدر بثلاثية نظيفة، سجل منها ماني الهدف الثاني.