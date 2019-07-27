شاهد.. أوغلو يفتح النار على أرودغان بسبب انهيار الاقتصاد وعداوته مع مصر

سلط برنامج “شائعات وحقائق” الضوء على تصريحات زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، والتي أكد فيها أن حكم الرجل الواحد تسبب في انكماش الاقتصاد التركي وانخفاض الدخل القومي بمقدار 135 مليون دولار، كما انخفض نصيب الفرد من 10 آلاف دولار إلى 9 آلاف دولار تقريبً

قال الإعلامي أحمد أبو زيد، خلال البرنامج الذي يقدمه على قناة إكسترا نيوز، إن أوغلو أكد أيضًا أن أهم مشكلات تركيا الآن هي الثقة في السياسية، حيث تسبب “الفرد الواحد” في أن يصبح معدل النمو 1 في الألف، متسائلًا لماذا هبطت هذه النسبة إلى هذه الدرجة، خاصةً وأن هذا يأتي وسط تدهور حرية الصحافة وانخفاض الثقة في الاقتصاد، كما وصلت مكانة البنك المركزي التركي إلى “الصفر”.

لفت أبو زيد إلى أن هذه الانتقادات تأتي وسط سيل من الهجوم الذي يتعرض له رجب طيب أرودغان بسبب سلوكه مع الدول الإقليمية وعلى رأسها مصر، حيث يرى أوغلو أن بين مصر وتركيا مصالح ممتدة وتاريخ مشترك يمكن البناء عليه، ولكن سلوك أردوغان يزيد من حجم الضغوطات القائمة، ملقيًا على الرئيس التركي العديد من الأزمات المرتبطة بالجوار مثل سوريا والعراق وأميركا والاتحاد الأوروبي.