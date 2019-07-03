شاهد .. إستقبال أسطوري لعدو محمد صلاح في مصر

وصل قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، إلى مدينة الغردقة في مصر لدعم السياحة المصرية، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي السابق، وشهد استقبال راموس في الغردقة احتفالا رائعاً باللاعب الشهير بأنه عدو النجم المصري محمد صلاح، والذي كان قد أصابه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، إذ تم عزف نشيد العاشرة لريال مدريد، فهو بطل اللقب العاشر الذي حققه الملكي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يقضي راموس وزوجته وأولاده فترة شهر العسل في الغردقة، بعدما أتم زفافه قبل أيام، وشهد الصيف الماضي حضور كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للفندق نفسه بدعوة من أبو علي، ويذكر أن زيارة النجم الإسباني إلى شواطئ البحر الأحمر تأتي عقب زيارة اللاعب المصري محمد صلاح أيضاً ولكن إلى مدينة الجونة.

واستقبل عدد من الركاب اللذين كانوا في مطار الغردقة الدولي وصول قائد فريق ريـال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس الذي وصل الغردقة في رحلة أسرية برفقة زوجته وأولاده، بهتافات “مو صلاح”.

وفي تصريحات صحافية قال كامل أبوعلي، إنه “وجه دعوة إلى اللاعب وعارف إن المصريين زعلانين من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد صلاح خلال نهائي دوري الأبطال بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني العام الماضي، ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبه لمصر، وجاي يصالح المصريين، وهذه في النهاية كرة القدم، خاصة أنه اعتذر لصلاح في وقت سابق على تدخله العنيف”