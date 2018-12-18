رياضةعاجل

شاهد.. احتفالات نجوم الترجى التونسى بالمركز الخامس فى كأس العالم للأندية

18 ديسمبر، 2018
25 أقل من دقيقة

احتفل لاعبو فريق الترجي التونسى على ملعب “هزاع بن زايد” بعد الفوز على جوادالاخارا المكسيكى بركلات الترجيح 6-5، والحصول على المركز الخامس بمنافسات كأس العالم للأندية 2018.

إحتفال لاعبى الترجى مع الذوادى بعد تسديد ركلة الجزاء الأخيرة

إحتفال لاعبى الترجى مع الذوادى بعد تسديد ركلة الجزاء الأخيرة

سدد شمس الدين الذوادى ركلة الجزاء الأخيرة لصالح الترجى لينهى المباراة لصالح باب سويقة 6-5 أمام جوادالاخارا، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة 1-1 بين الطرفين.

إحتفالات لاعبى الترجى مع الجماهير

إحتفالات لاعبى الترجى مع الجماهير

وكان والتر ساندوفال قد أحرز هدف التقدم لصالح جوادالاخارا المكسيكى بالدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول، ثم تعادل يوسف البلايلى لصالح باب سويقة فى الدقيقة 38 للقاء، واستمرت المباراة حتى انتهاء وقتها الأصلى والاحتكام لركلات الترجيح، واستطاع بطل أفريقيا أن يحسمها لصالحه 6-5.

مقالات ذات صلة

4 ديسمبر، 2018
23

محمد بن زايد يستقبل أميرة سعودية في أبوظبي

1 ديسمبر، 2018
139

أول رد من الأهلي على خروج الزمالك من البطولة العربية

5 نوفمبر، 2018
77

بعد طلب الرئيس السيسي تعديله.. ننشر أبرز المواد الخلافية بقانون الجمعيات الأهلية

28 أكتوبر، 2018
58

الرئيس السيسي يصل إلى برلين للمشاركة في قمة الشراكة الأفريقية

إغلاق