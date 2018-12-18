شاهد.. احتفالات نجوم الترجى التونسى بالمركز الخامس فى كأس العالم للأندية

احتفل لاعبو فريق الترجي التونسى على ملعب “هزاع بن زايد” بعد الفوز على جوادالاخارا المكسيكى بركلات الترجيح 6-5، والحصول على المركز الخامس بمنافسات كأس العالم للأندية 2018.

إحتفال لاعبى الترجى مع الذوادى بعد تسديد ركلة الجزاء الأخيرة

سدد شمس الدين الذوادى ركلة الجزاء الأخيرة لصالح الترجى لينهى المباراة لصالح باب سويقة 6-5 أمام جوادالاخارا، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة 1-1 بين الطرفين.

إحتفالات لاعبى الترجى مع الجماهير

وكان والتر ساندوفال قد أحرز هدف التقدم لصالح جوادالاخارا المكسيكى بالدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول، ثم تعادل يوسف البلايلى لصالح باب سويقة فى الدقيقة 38 للقاء، واستمرت المباراة حتى انتهاء وقتها الأصلى والاحتكام لركلات الترجيح، واستطاع بطل أفريقيا أن يحسمها لصالحه 6-5.

