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شاهد .. اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب

7 سبتمبر، 2019
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انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تكريم محمود الخطيب رئيس الأهلي في محافظتي الدقهلية والإسكندرية، وهدد باستجواب الأول في البرلمان، كما وصف الأمر بالمستفز لجماهير الزمالك.

وقال مرتضى في تصريحاته لقناة “الحدث اليوم” في ساعة مبكرة من صباح السبت: “محافظ الدقهلية قام بتكريم محمود الخطيب بالرغم من أنني من أبناء المحافظة ونائب فيها واستطيع أن أتقدم باستجواب ضده.”

وتابع: “محافظ الأسكندرية وعد الخطيب بمنح النادي الأهلي قطعة أرض من أجل تأسيس فرع هناك، لماذا هذا الاستفزاز لجماهير الزمالك؟ لماذا لا تمنحوا الأرض للأولمبي أو سموحة؟”

وأضاف: “ما الذي فعله الخطيب من أجل الدقهلية من أجل تكريمه؟ أنا متواجد دائمًا ولا يتم تكريمي.”

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