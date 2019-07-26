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شاهد البحرية الملكية ترافق السفن البريطانية في مضيق هرمز

26 يوليو، 2019
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نشرت وزارة الدفاع البريطانية، مقطع فيديو وصور، للفرقاطة البريطانية “مونتروز” وهي ترافق سفينتين تجاريتين عبر مضيق هرمز، جاء ذلك خلال مقطع فيديو أذاعته فضائية روسيا اليوم، الجمعة.

كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، أمس، أن البحرية الملكية سترافق السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة، بعدما قالت سابقًا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.

https://www.youtube.com/channel/UCsP3Clx2qtH2mNZ6KolVoZQ

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