شاهد التفاصيل الكاملة لإحباط محاولة الانقلاب في السودان وتعيين رئيس جديد للأركان

أعلن الجيش السوداني أمس، الأربعاء، كشف محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة.

وقال الجيش السوداني في بيان أصدره ونشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن “قيادات من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني البائد” شاركوا أيضًا في المحاولة الانقلابية، لافتًا إلى أنه تم التحفظ عليهم، وجارٍ التحقيق معهم لمحاكمتهم