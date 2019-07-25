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شاهد التفاصيل الكاملة لإحباط محاولة الانقلاب في السودان وتعيين رئيس جديد للأركان
أعلن الجيش السوداني أمس، الأربعاء، كشف محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة.
وقال الجيش السوداني في بيان أصدره ونشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن “قيادات من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني البائد” شاركوا أيضًا في المحاولة الانقلابية، لافتًا إلى أنه تم التحفظ عليهم، وجارٍ التحقيق معهم لمحاكمتهم
وأضاف الجيش السوداني عبر البيان، أن “هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة، وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني”.
وتابع الجيش السوداني “جماهير شعبنا السوداني الأبي، لقد ظلت قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني طوال تاريخها الناصع، كيانًا واحدًا تعمل على حماية البلاد ومكتسبات الشعب بتجرد ونكران ذات، تقدم التضحيات دون منّ أو أذى وفاء لعهدها معكم وترصد كل ما يهدد أمن وسلامة البلاد”.
وأعلن الجيش السوداني في سياق آخر، تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة هيئة الأركان السودانية، الذي قال في مؤتمر صحفي “تهدف المحاولة الفاشلة إلى إجهاض ثورتكم المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب، الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني”.
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