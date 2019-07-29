شاهد التفاصيل الكامله فى مقتل هايدى يرويها خالها وصورهم حصرى الإبنه الرضيعه صاحبة السبع أشهر وأبيها الجانى والأم المجنى عليها

التفاصيل الكامله فى مقتل هايدى يرويها خالها وصورهم حصرى الإبنه الرضيعه صاحبة السبع أشهر وأبيها الجانى والأم المجنى عليها

كتب: أحمد حسن إسماعيل

فى البدايه عرفنى بنفسك وصلة القرابه التى تجمعك بالضحيه اسمى مدحت الخواجة خال هايدى لزم أمها عزه أختى شقيقتى اسم زوجها ايه وعنده كام سنه اسمه خالد عماد عنده ٣٥ سنه أتعرف عليها إزاى منين كانت البدايه هو كان مسافر ايطاليا وأتزوج من ايطاليه هناك لكنه لم يوفق هناك فشل وعاد إلى القاهرة ليبدأ من جديد وبعدين أعجب بها وأعجبت به هى جميله كلها أنوثه وهو وسيم أنيق وشيك فى ملابسه تم الزواج وكان وقتها يعمل بمجال السياحه ومع هبوط السياحه جلس بالمنزل عاطلاا ومع جلوسه بالمنزل كثر المشاكل والخلافات ثم تم الانفصال والطلاق وماذا فعل بعد ذلك ذهب مره أخرى إلى إيطاليا وهى ماذا فعلت عملت فى إحدى شركات المحمول وهل أنجبو أطفال فى فترة الزواج لا لم ينجبو أكمل أستمع إليك عاد من إيطاليا بعد فتره ليست بطويله ولتكن سنتان أكثر أو أقل معه حفنه من المال والملابس الأنيقه التى زادت من شياكته ووسامته بدأ يبحث عن طليقته ليردها له خاصتا أنها لم تتزوج رغم تردد العرسان عليها لكنها كانت ترفض وهل نجحت محاولاته فى الرجوع إليها؟ نعم نجحت بعد وعود وأمل زائف وافقت الرجوع إليه وهل كان أحد رافض الرجوع نعم رفضت والدتها وأختها وكل المحيطين بها لكنها صممت على موقفها رغم الإعتراض رجعت له وحضر القليل متضرين عاشو فتره كانت ممزوجه بالمشاكل والخلافات أنجبو خلالها إبنتهم سندس ذهب لأصدقاء السوء وأدمن المخدرات شبه يوميا شرب وسهر وماذا حدث بعد توفى والده وكان له ميراث عربه مرسيدس وشقه بالسلام منطقة عزبة الزراعه بعد المطافى ببنها أرتضى ببيعهم لزوجة أبيه ب١٨ ألف جنيه حتى يحصل على كيفه وإدمانه ولم ينظر على الثمن الحقيقى لهذا الورث تقاسم مع زوجته هايدى المبلغ كى ينال ثقتها وكنوع من الإعتذار وكعربون محبه فرحت كثيرا بهذا واشترت بعض المصوغات الذهبيه وبعد فتره نفذت أمواله طلب من زوجته بيع مشغولاتها الذهبية لكى يحصل على أموال فرفضت وبشده وطلبت ترك المنزل والانفصال النهائى ذاكره صبرها واستحمالها فترة جلوسه بالمنزل دون عمل وكانت تصرف عليه من متطلباته الشخصيه كاشحن موبايل وغيره وكانت تسدد فواتير الكهرباء والماء والغاز بجانب مصاريف الأكل والشرب ومتطلبات طفلتها أشتد الحديث بينهما وثار جنونه عندما سمع انها ستترك المنزل وتتركه وهى مصدر الفلوس الوحيد له جرى نحو الباب وقفله بالمفتاح اللى حولت الحصول عليه قام بدفعها على الأرض ومزق ثيابها كمحاوله منه لتعطيلها وجرى نحو المطبخ ساحبا السكينه موجها ضربه على رقبتها مسببا جرح قطعى صرخت نحو الباب وطفلتها تصرخ وتبكى مسروعه سدد لها طعنتين فى ضهرها وكانت تحاول المقاومه متأمله أحد الجيران يسمعها ولكن بلا جدوى كانت على قيد الحياه سدد لها عدة طعنات فى بطنها وقطع شريان يدها وضربها بقطعة حديد على رأسها وأمسك بالطفله ووضعها على بطن والدتها المقتوله ودخل إلى غرفة النوم لكى ينام الكلام ده كان الساعه كام الكلام ده كان الساعه ١١الصبح تمام كمل فضلت أم القتيله تحاول الإتصال بهاكثيرا لكن دون رد وكانت بترن عليها كتير ليه كثر الإتصال بها فى هذا التوقيت تحديدا عشان كانو متفقين لنقل محتويات وأثاث الشقه لشقه أخرى قريبه منها حتى تقوم برعاية الطفله وقت شغل بنتها وتقوم

بزيارة بنتها يوميا ولكن القدر لم يشأ أكمل بعد محاولات اتصالها ببنتها الفاشله اتصلت بزوجها خالد ورد خالد ولا ماردش؟ لاء رد قالتله ايه ؟ياخالد موبايل هايدى مقفول ليه رد خالد تعالى خدى بنتك أنا دبحتهالك هنا أهو مصدقتش قالتله فين هايدى انت بتهرج طلبت بنتها قام بشتمتها وقالها أنتو لسه شوفتو حاجه قتلتها دبحتها قطعتها حتت مع ضحك هستيرى منه جن جنون الأم وذهبت مسرعه هى وشقيقة القتيله مسرعه الى منزل هايدى لاحظت وقوفه فى البلكونه يشرب الشاى صوتت ولمت الناس والجيران قائله قتل بنتى ابن الكلب حاولو الأهالى فتح البوابه لكنها مقفله أين سكان العماره من هذا؟ لاأعلم لم نراهم ولم نعلم أن كانو متواجدون داخل شققهم أو خارجها وماذا حدث بعد قام بتهديد الأهالى حاملا ابنته بيد واحده من يداها مهدد بإلقائها وحتفها من البلكونه فى حال صعود أى من الأهالى وقام أحد شباب المنطقه بفك لحام البوابه والمرور من أسفلها وبالفعل نجحت فكرته صعد هو وأخر حاملين عصا كبيره ودخلو الشقه لاحظو موت هايدى غارقه فى دمائها وبجوارها طفلتها متعبه من العياط والجوع ضربو الزوج القاتل وجائت الشرطه والإسعاف وتوالت المباحث التحقيقات وأعترف الزوج بقتله لزوجته