شاهد المهندسه أمل فوزى تحذر سائقي السيارات الأجرة

وما زالت المتابعه مستمرة علي سائقي السيارات الأجرة من قبل رئيس الوحده المحلية لمدينه قها

كتب / على عجاج

قامت المهندسه أمل فوزي مجاهد رئيس الوحده المحلية لمدينه قها اليوم السبت الموافق 2019/7/20 بشن حمله لمتابعة سائقي سيارات الأجرة المارة بطريق مصر _ اسكندريه الزراعي بمدينه قها للتأكد من قيامهم بالالتزام بتعريفه الركوب الجديده كما قامت سيادتها بلصق الأسعار المحدده علي سيارات خط طوخ – قها ، خط قها – سندبيس ، خط قها – قرنفيل و شددت علي انه سوف يتم محاسبه من يخالف ذلك بتحرير محاضر لهم ، وذلك بحضور كلا من :-

شرطه المرافق بقها

و الاستاذ / مسعد نصار مسئول مواقف المركز

و الأستاذ /مسعد خضر مسئول قسم الاشغالات بالوحده المحليه لمدينه قها.