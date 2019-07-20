شاهد المهندسه أمل فوزى تحذر سائقي السيارات الأجرة

وما زالت المتابعه مستمرة علي سائقي السيارات الأجرة من قبل رئيس الوحده المحلية لمدينه قها
كتب / على عجاج
قامت المهندسه أمل فوزي مجاهد رئيس الوحده المحلية لمدينه قها اليوم السبت الموافق 2019/7/20 بشن حمله لمتابعة سائقي سيارات الأجرة المارة بطريق مصر _ اسكندريه الزراعي بمدينه قها للتأكد من قيامهم بالالتزام بتعريفه الركوب الجديده كما قامت سيادتها بلصق الأسعار المحدده علي سيارات خط طوخ – قها ، خط قها – سندبيس ، خط قها – قرنفيل و شددت علي انه سوف يتم محاسبه من يخالف ذلك بتحرير محاضر لهم ، وذلك بحضور كلا من :-
شرطه المرافق بقها
و الاستاذ / مسعد نصار مسئول مواقف المركز
و الأستاذ /مسعد خضر مسئول قسم الاشغالات بالوحده المحليه لمدينه قها.