شاهد بالصور «تويتر» يحذف حسابات الهارب محمد علي لتحريضه على العنف

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير للتدوينات النصية القصيرة «تويتر»، حساب المقاول الهارب محمد علي، نظرا لانتهاكه قواعد النشر في الموقع، وترويجه لأخبار كاذبة، والتحريض على العنف.

وكان المقاول الهارب، أطلق دعوات لتجمعات عبر فيديوهاته، التي يحاول من خلالها، بث الشائعات والأكاذيب، بهدف تأجيج الرأي العام، وإثارة البلبلة في البلاد، لتنتشر تلك الدعوات كالنار في الهشيم بين قنوات وحسابات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فقط، لأن تلك الدعوات لم تجد أي صدى داخل مصر، لأن الشعب المصري يعي جيدًا مستقبلة ومصيره، ومن ثم كان التفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة أكبر مثال لحب الوطن.

وبررت إدارة الموقع، حذف حساب الهارب محمد علي في إسبانيا، أن الحسابات التي تنتهك قوانين «تويتر»، وتتضمن إساءة وتحريض على العنف، يتم إيقافها.