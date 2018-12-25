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شاهد.. تحطم طائرة على شاطئ في الولايات المتحدة

25 ديسمبر، 2018
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وكالات

تحطمت طائرة ركاب خفيفة على ساحل ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، في 24 ديسمبر الجاري، عشية عيد الميلاد.

وسقطت طائرة الركاب الخفيفة، وعلى متنها أربعة أشخاص، في الماء على ساحل مدينة ميامي السياحية. وتم إنقاذ جميع الركاب من الحادث، حيث أصيبوا بجراح ورضوض بسيطة.

وتظهر مشاهد الفيديو المنشور على شبكة الإنترنت، طائرة مقلوبة على ظهرها على شاطئ البحر.

وقال أحد الناجين من الحادث: “أنا ممتن لأنني بقيت على قيد الحياة، أنا سعيد لأنني عدت إلى الأرض. يسعدني أن كل شيء على ما يرام”.

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