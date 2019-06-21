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شاهد.. توقعات الجماهير لـ كأس الأمم الأفريقية 2019

21 يونيو، 2019
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ساعات قليلة وتتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلي استاد القاهرة من أجل متابعة افتتاح بطولة أمم أفريقيا المقامة علي الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو الجاري إلي 19 يوليو المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة الافتتاح أمام نظيره منتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء باستاد القاهرة الدولي.

ورصدت فضائية “أون سبورت”، آراء الجماهير المصرية قبل خوض المباراة وأبدى المشجعون تفاؤلهم الشديد بتخطي الفراعنة لقاء الافتتاح والتفوق على منتخب زيمبابوي بفارق كبير.

وتضم المجموعات الست فى البطولة كل من :

المجموعة الاولى : مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو

المجموعة الثانية : بوروندوى وغينيا ومدغشقر ونيجيريا

المجموعة الثالثة : الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا

المجموعة الرابعة : كوت ديفوار والمغرب وجنوب افريقيا ونامبيا

المجموعة الخامسة : انجولا ومالى و تونس وموريتانيا

المجموعة السادسة : غانا وغينيا بيساو والكاميرون وبنين .

ويحتل المنتخب زعامة القارة الافريقية بعد أن توج باللقب من قبل 7 مرات أعوام 1957 و 1959 و 1986 و 1998 و 2006 و 2008 و 2010 .

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