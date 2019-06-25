شاهد.. رئيس وزراء أثيوبيا ينهار بالبكاء أثناء مراسم تأبين رئيس أركان الجيش (فيديو)

أعلنت السلطات، الاثنين، مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الجنرال أسامنيو تسيجي في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن.

وأقامت إثيوبيا، الثلاثاء، مراسم تأبين لرئيس الأركان المقتول فى جنازة رسمية عسكرية ضخمة شارك فيها الآلاف، وسط حراسة أمنية مشددة.

ورصدت العدسات رئيس الوزراء آبي أحمد وهو يبكي أثناء مراسم التأبين بينما كان يتحدث أحد الجنود عن الضحايا، وشوهد آبي وهو يمسح دموعه وبدت عليه علامات الحزن، كما ظهر رئيس الوزراء ببدلة سوداء.

https://m.youtube.com/watch?v=KyJQCIIJjVg