شاهد.. ريهام سعيد تكشف سبب تدهور حالتها الصحية

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، مساء اليوم الجمعة، تقريرًا لها على قناة “الحياة”، رصدت فيه فرحة الجماهير المصرية بنجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية.

وقالت ريهام سعيد، خلال التقرير، إنها لم تستمع إلى نصائح الطبيب بخصوص عدم الحركة والنزول إلى الشارع، وأصرت على النزول وتصوير تقرير بطولة أفريقيا، ما أدى إلى تفاقم أزمتها الصحية وتدهورها.

وعلقت على المقطع الذي نشرته على حسابها الشخصي بـ”إنستجرام”: “صحيح ساعتها كان الدكتور منعني من الحركة ونزلت ومسمعتش الكلام واتسبب في اللي أنا فيه بس هافضل أقول بصوت عالي أوي تحيا مصر.. إحنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطولة نفتخر بيها أمام العالم تحيا مصر”.