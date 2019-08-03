شاهد سقوط تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة عقب مطاردتهم ومصرع احد افراد العصابه بالقليوبية

تمكنت قوات مباحث القناطر الخيرية، في القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومصرع أحدهم عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية .

تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية، يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بقيادة النقيب محمد حسام معاون مباحث ومسئول تنفيذ الأحكام بالمركز، والنقيب عمر رجب معاون مباحث، بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بناحية عزبة الرملاية دائرة المركز، إشتبهوا فى سيارة ( ملاكى ) وحال مشاهدة قائدها للقوات، حاول تغيير إتجاهها للإتجاه المعاكس والهرب، إلا أنه لم يتمكن فتوقف بالسيارة، وترجل منها ثلاثة أشخاص وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وعلى الفور قامت القوة بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، حتى تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم وتبين أنهم كل من ( سائقين ، و عاطل ” تبين إصابته بعيار نارى ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى فور وصوله”) .

وضبط بحوزتهم الآتى :

عدد ( 2 ) بندقية آلية .

فرد خرطوش .

عدد ( 82 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة .

وخزينة آلية فارغة .

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 500 ) جرام .

عدد ( 6 ) طرب لمخدر الحشيش وزنت ( 600 جم ) .

عدد ( 19 ) شريط لعقارى الترامادول والأبتريل المخدر .

سلاح أبيض .

عدد ( 2 ) ميزان حساس .

عدد ( 9 ) هواتف محمولة .

مبلغ مالى قدره ( 14159 جنيه ) .

بمواجهة المتهمان إعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وأن الأسلحة المضبوطة بحيازتهم للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم، وأن السيارة المضبوطة ملك أحد السائقين، ويستخدمونها فى عملية النقل والترويج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.