شاهد ..لاسارتي يطلب أول صفقة من الخطيب

شاهد ..لاسارتي يطلب أول صفقة من الخطيب

طالب الأوروجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي ضرورة تدعيم خط دفاع الفريق بالمرحلة المقبلة.

ويرغب لاسارتي، في تدعيم الدفاع في ظل تأكد رحيل ساليف كوليبالي وغياب سعد سمير المتكرر بسبب الإصابات المتلاحقة منذ بداية الموسم، من أجل المنافسة على لقب دوري الأبطال الإفريقي.

وكان الأهلي أعلن تعيين المدير الفني، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، عقب خروجه من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكأس زايد أبطال العرب.

قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي يقوم بتغييرات هامة للغاية وستكون جيدة “.

وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :”أمامنا المادة لكي ندرس المنافسين جيدا، وهناك أشخاص في الفريق ستقوم بمد الجهاز الفني بالمعلومات، وبالفعل قمنا بهذا الأمر منذ الأمس”.

وتابع لاسارتي :” سأعود لبلادي غدا وسأقود الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري”.

وقال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم ومن أعظم النوادي في المنطقة وله تاريخ عظيم.

وواصل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :”يعجنبي ان يكون النادي له أهداف عظيمة وأنا متعود أن اختار النادي الذي له أهداف عظيمة”.

وتابع “أعيش الكرة بشغف وأنا في مصر لكي أفوز، وهناك وسائل نتبعها في العمل لكي نحقق ذلك في مقدمتها نوعية اللاعيب وأن يؤدي كل فرد عمله”.

وأردف “لاعب صغير السن أو الكبير أو النجم لا بد عليه أن يقوم بواجبه فكلنا فريق واحد لكي نصل للهدف الخاص بنا”.

وأنهي تصريحاته قائلاً “روح الفريق أمر مهم للغاية، عندما نفوز ونحقق الهدف لفريق كبير وله شعبية كبيرة ندخل السعادة على الجماهير ، الفوز يجعل الجماهير سعيدة ولدينا إرادة كبيرة في البداية وهدفنا أن نحقق مكاسب كبيرة مع الفريق”.