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شاهد.. محاولة اعتداء على ميسي في حفل غنائي

29 يوليو، 2019
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تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة اعتداء في حفل غنائي بجزيرة إيبيزا الإسبانية أمس، وفقا لصحيفة “آس”.

وأظهرت لقطات فيديو من مدينة إيبيزا، المقصد السياحي الهام في إسبانيا، والذي يقضي فيه ميسي إجازته برفقة أسرته، وأسر زملائه جوردي آلبا، ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريغاس، أظهرت النجم الأرجنتيني محاطا إحاطة لصيقة ببعض رجال الأمن، والحرس الشخصيين، في محاولة لإخراجه من حفل في المدينة، بعد محاولة شاب الاقتراب من “البرغوث” بهدف الاشتباك معه.

ولم تفد أي مصادر بتفاصيل دقيقة حول الحادث حتى الآن، ولكن المؤكد أن التوتر قد ساد الحفل، وأن السبب كان سلوكا ما تجاه الأسطورة الأرجنتينية ميسي.

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