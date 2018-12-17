شاهد.. محمد صلاح بملابس غريبة في جلسة تصوير لمجلة عالمية

خضع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لجلسة تصوير جديدة مع مجلة “جي كيو” العالمية بملابس كاجوال.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عددا كبيرا من الصور لـ محمد صلاح بملابس مختلفة الأنماط.

وانتهت مراسم قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت منذ قليل، في مدينة “نيون” السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وبايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ يوم 19 فبراير المقبل، على ملعب “أنفيلد” معقل الريدز، على أن تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس على ملعب “أليانز أرينا” معقل البافاري.