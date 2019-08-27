شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

ظهر النجم الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في المران الرئيسي للفريق وهو يقوم بعدة تدريبات بدنية قوية مع رفقائه في الفريق.

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، مجموعة من الصور ظهر خلالها يشتبك مع بعض زملائه للرفع من مستوى أدائه البدني داخل الملعب.

جدير بالذكر ان محمد صلاح سجل هدفين في المباراة الأخيرة التي أقيمت بين فريقه ليفربول أمام منافسه آرسنال، ومن قبلها سجل هدف في لقاء الريدز أمام نوريتش سيتي، في افتتاحية الدوري الإنجليزي.