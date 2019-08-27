رياضةعاجل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

27 أغسطس، 2019
712 أقل من دقيقة

ظهر النجم الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في المران الرئيسي للفريق وهو يقوم بعدة تدريبات بدنية قوية مع رفقائه في الفريق.

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، مجموعة من الصور ظهر خلالها يشتبك مع بعض زملائه للرفع من مستوى أدائه البدني داخل الملعب.

جدير بالذكر ان محمد صلاح سجل هدفين في المباراة الأخيرة التي أقيمت بين فريقه ليفربول أمام منافسه آرسنال، ومن قبلها سجل هدف في لقاء الريدز أمام نوريتش سيتي، في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول
صدى البلد
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

25 أكتوبر، 2018
234

تامر حسني وبسمة بوسيل يستقبلان مولودهما الثالث في أمريكا

8 أكتوبر، 2018
226

خبير اقتصادي: الاحتياطي النقدي تخطى حاجز الـ45 مليار دولار

6 فبراير، 2019
746

البلجيكي “يانوفيسكي” يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة غدا

28 نوفمبر، 2018
174

قريبا.. طرح هاتف ذكي بديلا لبطاقة التموين

إغلاق