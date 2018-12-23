شاهد.. مفاجأة محمد صلاح لأطفال ليفربول فى أعياد الكريسماس

احتفل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، مع أطفال المدينة بأعياد “الكريسماس” بمشاركة ثنائى ليفربول شيردان شاكيرى وأندى روبرتسون.

ونشر الموقع الرسمى لنادي ليفربول فيديو يظهر زيارة محمد صلاح وشيردان شاكيرى وأندى روبرتسون غير المتوقعة لأطفال إحدى المدارس بمدينة “ليفربول”.

وتبادل ثلاثى ليفربول أطراف الحديث مع الأطفال قبل أن يوزع محمد صلاح وشاكيرى وروبرتسون دعوات على الاطفال من أجل حضور المباراة المقبلة للفريق.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 48 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.