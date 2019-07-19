شاهد المرض الخطير «يهدد حياتها وأزالت أنفها» تفاصيل جديدة عن مرض ريهام سعيد.. وتوجه رسالة مثيرة للجميع

أوضحت الإعلامية الشهيرة ” ريهام سعيد” انها تعاني الآن من مرض جلدي بالوجه، حيث استنكرت اهتمام الجمهور بالتفاصيل او اتهامها من خلال موقع التواصل الاجتماعي باختلاق المرض

وأضافت ” سعيد” من خلال تسجيل صوتي تم نشره عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” قالت فيه انه أجبرت على عمل جراحه لإزاله الأنف والغضاريف قائله : “كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقني بدكتور بنى مناخيري من جديد وأخد الغضاريف من الأذن”.

وأشارت الإعلامية الشهيرة أنها قد عانت خلال الأربع سنوات الماضية من حالة مرضية ولكنها حاربت وصابرت من أجل أطفالها والحالات التي تقوم بمساعدتها عبر برنامجها.

وأكدت أن ذلك أصابها بميكروب تسبب في نقص المناعة بشكل كبير ويصعب معالجته قائله: “حياتي ما زالت مهددة ومن الممكن أن يصل الميكروب للمخ، مش هقدر أشتغل دلوقتي”