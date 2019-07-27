شباب القليوبية ينتفض ضد أعمال السحر والشعوذة

التايم المصرية / وحيد العطار

مايزال شباب محافظة القليويبية يحارب السحر والشعوذة وينتفض ضد كل ما يهدد مستقبلهم الواعد.

فقد قام شباب محافظة القليوبية من قري مختلفة بتدشين حملات واسعة لتطهير المقابر من تلك الأعمال السيئة وبالفعل قام شباب بعض القري بتطهير مقابرهم من تلك الأعمال.

فقد بدأت بقرية قرنفيل وكان أخارها قرية كفر منصور والذين وجدو العديد من أعمال السحر والشعوذة التي تتعلق بتأخير الزواج والطلاق ومنع الزواج وبعضها للموت

وهاهم قرية طنان بالقليوبية يبدأون في تطهير مقابرهم من هذه الأعمال وقد أكد مواطني قرية طنان علي حصولهم علي طلاسم أعمال سحر وأحجبة ممزقة وعرائس ألعاب ممزقة وملطخة بالدماء وصور شباب تم تدفنها بجوار مقابر القرية المقابر

هذا وقد شباب القرية أنهم قامو بتدشين حملة لتطهير مقابر طنان علي صفحات الفيس بوك بعد قيام العديد من قري القليوبية بتدشين تلك الحملات ووجود أعمال سحر وشعوذة بالفعل في المقابر