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شباب اليد على موعد مع التاريخ أمام فرنسا اليوم السبت

27 يوليو، 2019
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أصبح منتخب شباب مصر لكرة اليد على موعد مع التاريخ، في السادسة مساء اليوم، السبت، حين يلتقي نظيره الفرنسي فى نصف النهائى كأس العالم للشباب  لكرة اليد.

ونجح منتخب مصر لشباب اليد في تحقيق فوز ملحمي على نظيره النرويجي بنتيجة 30-29 في الوقت القاتل خلال منافسات دور ربع النهائي.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كل من:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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