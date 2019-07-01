أخبار مصر

شباب قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية يطهرون المقابر من أعمال السحر

1 يوليو، 2019
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( وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله )

قام عدد من شباب قرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أمس الجمعة بإطلاق مبادرة لتطهير المقابر من أعمال السحر
وقال شريف عزازى ضابط شرطة أحد أبناء القرية أنهم وجدوا مايحزن القلب من أعمال سحر سفلية بالموت والتفرقة وعدم الإنجاب وعدم الزواج.

وأوضح عزازى انهم وجدوا ” قالب طوب مكفن ومكتوب عليه طلاسم . شمع عليه صليب . عظام رأس قرموط سمك . عظم لوحة الكتف . نبات شكله غريب ملفوف بشكل معين . جريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين . ثلاث جماجم بشرية . جمجمة ماعز . واوراق عليها طلاسم غير مفهومة ”

وأعلن شباب القرية استكمال المبادرة تباعا حتى تطهير المقابر، مقدمين الشكر لكل من حضر وشارك فى المبادرة.

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