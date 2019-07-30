شرب المياه بكثرة والسير ببطء.. نصائح ذهبية للحجاج أثناء تأدية المناسك

يتطلب على الحاج مراعاة بعض النصائح التي تساعده على التمتع بصحة جيدة، أثناء تأدية مناسك الحج، خصوصًا في ظل الزحام الشديد والطقوس الحارة، والمجهود البدني المتمثل في المشي، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة التي يتعرضون لمضاعفات شديدة.

يقدم لكم “مصراوي” في السطور التالية أبرز النصائح التي يفضل اتباعها خلال رحلة الحج، وفقا لما قاله الدكتور أحمد الغمري، أخصائي أمراض الباطنة لـ”مصراوي”:

– تناول كمية كبيرة من الماء أثناء أداء مناسك الحج، حيث تعمل السوائل على ضبط معدل السكر في الدم، كما أنها تمنع الإصابة باضطرابات الضغط.

– تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة ملائمة من الملح تفاديا لحدوث اضطرابات في ضغط الدم.

– الابتعاد نهائيا عن تناول الدهون، حيث تعمل على زيادة نسبة السكر بالدم، كما أنها تعرض القلب لحالة من الإرهاق، فيشعر الحاج بضربات القلب.

– السير ببطء تفديا للشعور بالإرهاق، كما أن السير سريعا يمكن أن يصيب الإنسان بالتعب الذي يترتب عليه التعرق كثيرا، ومن ثم فقدان نسبة عالية من المياه، قد ينتج عنها الشعور بألم في الرأس كالصداع، أو هبوط في الدورة الدموية، كما أن ذلك يؤثر على القلب.

– لعدم الشعور بالدوار يفضل تناول وجبة خفيفة قبل الخروج لأداء المناسك، كما يمكن تناول وجبات صغيرة بين الحين والآخر أثناء ذلك، لتعزيز أداء أجهزة الجسم بصورة سليمة دون عوائق، والبعد تماما عن تناول كميات كبيرة من الأكل لكونها تتسبب في الشعور بالتخمة، ومن ثم صعوبة الحركة والشعور بالتعب وثقل في الجسم.

– عدم الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، أو المواد الحافظة والألوان، لكونها تضر بالصحة، فمن المحتمل أن تزيد من نسبة السكر لدى الحاج أو تخفض مستوى ضغط الدم لديه، وفي كلا الحالتين يشعر بالتعب والدوار، كما سيصاب بألم في الرأس.

– الاعتماد على تناول الخضروات والفاكهة للاستفادة من العناصر الموجودة بها، فهي تعزز أداء أجهزة الجسم لوظائفها بصورة سليمة، وبالتالي يمكن للحاج أداء مناسك الحج براحة تامة دون مشاكل صحية.

– نيل قسط كاف من النوم لزيادة القدرة على استكمال أداء المناسك دوت الشعور بالتعب أو الإرهاق، كما أن ذلك يريح القلب لمن يعانون من أمراض قلبية.