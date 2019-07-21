شرط محمد صلاح يهدد انتقاله لريال مدريد

حدد محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، شروطه للموافقة على الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

واشترط صلاح الحصول على 30 مليون يورو سنويًا، للموافقة على الانتقال للملكي.

وحال إتمام الريال التعاقد مع الفرعون المصري، سيكون الأعلى أجرًا في الملكي، حيث يتفوق على الجناح الويلزى جاريث بيل، الذى يتقاضى 17 مليون يورو سنويًا، وفقًا لما ورد عن موقع “دون بالون” الإسباني.

وجاء اهتمام الريال بمحمد صلاح، بتوصية من الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، الذي طالب إدارة ناديه بضم أحد من الثنائي صلاح أو السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول.

ودخل فلورنتينو بيريز رئيس الريال، في مفاوضات مع “صلاح”، لكنه يرى أن مطالب النجم المصري مُبالغ فيها.