أخبار مصر

شركة استثمار عقاري تحاول السطو علي الف فدان ارض باكتوبر والرقابة الادارية تضبط افراد التشكيل

15 يوليو، 2019
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كتب محمد طارق 

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض علي موظفين  بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين آخرين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم أنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أي مظاهر لوضع اليد.

وحاول المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه؛ وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز، مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، والتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.

وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (4) أيام على ذمة التحقيقات.

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