شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسكندرية استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية

تفقد المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئاسة الجمهورية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، استاد الإسكندرية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩.

شارك في الجولة اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولفيف من قيادات مختلف الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان؛ وتم معاينة آخر التطورات والتجهيزات التي تمت بصورة فعلية بالاستاد استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، خلال الجولة ما تم من أعمال رفع كفاءة أرضية الملعب وتجديد المدرجات والمقصورة الرئيسية وقاعة المركز الصحفي وغرف الملابس الخاصة باللاعبين والحكام.

وأعطي المهندس شريف إسماعيل عدة ملاحظات هامة لاتخاذها بعين الاعتبار والاهتمام وتنفيذها على النحو المطلوب على موعد أقصاه يومان.

وساهمت شركة مياه الشرب بالأسكندرية في رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات تغذية الاستاد بالمياه حيث تم مد خط قطر ٦بوصة وعمل عدد (٢) مدخل لخطين قطر ٤ بوصة وعمل توصيلة ٤ بوصة بعداد ٣ بوصة لتغذية خزان مياه الشرب ووعدد (٢) خزان للحريق.

وعاين المهندس أحمد جابر جميع الأعمال الخاصة بتغذية استاد الأسكندرية بالمياه وأشار إلى أن شركة مياه الإسكندرية على أهبة الاستعداد الكامل بالمعدات وفرق العمل المدربة في سبيل خدمة المجتمع السكندري تحت أي ظروف طارئة وبالأخص في توقيت بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩.

وأعرب “جابر” في كلمة له عن خالص أمنياته بفوز المنتخب المصري وأن تظل مصر بلد الأمن والاستقرار وتظل الإسكندرية منارة الرياضة والعلوم والفنون على مستوى مدن العالم بأكمله.