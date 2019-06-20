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شكري: العودة إلى الحوار الشامل هو السبيل الوحيد للحل في السودان

20 يونيو، 2019
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(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن السبيل الوحيد للحل في السودان هو العودة إلى الحوار الشامل الجامع بين مختلف القوى السياسية والتوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على أمن وسلامة السودان ومقدراته ومؤسساته ووحدته.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية في اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان المنعقد اليوم الخميس بأديس أبابا.

وشدد شكري على أن الخلاف والتناحر لن يفضي إلى الحل المنتظر لبناء مستقبل جديد للشعب السوداني.

ونقل شكري في مستهل كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقي وتمنياته بنجاح هذا الاجتماع في المساهمة في مساندة السودان الشقيق في الوصول إلى تحقيق تطلعات شعبه في الحرية والديمقراطية والاستقرار والرخاء.

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