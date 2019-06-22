صاحب معرض سيارات بالعبور لهف 3مليون و990 ألف جنيها من شخصين بحجه توظيفها

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

قدم شخصين بمدينه العبور بلاغ للشرطه أتهما فيه صاحب معرض سيارات بالنصب عليهما والأستيلاء علي 3 مليون و 990 ألف جنيها منهما بحجه توظيفها وهرب .

تلقي اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبيه أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بتلقي قسم شرطه العبور بلاغا من ن أع و م ع ع بوقوعهما ضحيه نصب من قبل ع س ع صاحب معرض سيارات بالعبور والأستيلاء من الأول علي 3 مليون و620 ألف جنيها ومن الثاني علي 370 ألف جنيها لتوظيفها في شراء السيارات وبيعها لعملائه بأقساط ومنحهما أرباح شهريه ولكنه ظل يماطلهما ورفض منحهما أرباح .

ألقي القبض علي المتهم وأعترف أمام العميد يحيي راضي رئيس المباحث الجنائيه بأنه حصل علي المبالغ منهما نظير أرباح ولكن تجارته تعثرت .

أخطرت النيابه للتحقيق .