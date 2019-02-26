صحة القليوبية تعلن الإنتهاء من تطعيم ٩٠٧ ألف و٧٨٥ طفل من المستهدفين ضد مرض شلل الأطفال

التايم المصرية / وحيد العطار

أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الحملة الموجه للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال أنتهت من تطعيم ٩٠٧ ألف و٧٨٥ طفل من المستهدفين للحملة للتطعيم بنسبة ٨٢℅ من الأطفال المستهدفة

كما أكد حمدي الطباخ أن الحملة تستهدف ١١٠٧٠٢٢ طفلا بالقليوبية والتي بدأت منذ فبراير الجاري وتستمر لمدة أربعة أيام

هذا وقد أكد الدكتور حمدي الطباخ أن حملة التطعيم تستهدف جميع الأطفال المصريين وغيرهم بالمجان وأن الحملة تستهدف ١١٠٧٠٢٢ طفلا بالقليوبية من خلال ٣٧ فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية و ١٩٢٣ فريقا متحركا بإجمالي ٢٢٩٨ طبيبا

كما أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الحملة تهدف إلي الحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال