صدمة لـ كلوب قبل لقاء ليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

يستعد نادى ليفربول الإنجليزى لمواجهة مضيفه إم كيه دونز أحد أندية الدرجة الأولى اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولكن يغيب عن اللقاء ثنائي ليفربول الذي يعدوا من الركائز الأساسية في أعمدة الفريق الذي يقوده الألماني يورجن كلوب وهو غياب الثنائي ساديو ماني و شيردان شاكيري .

وحسب تصريحات أدلي بها بيب ليندرز المدرب المساعد بالجهاز الفنى للريدز: “مانى تعرض لكدمة خلال مواجهة تشيلسى، ولديه راحة الثلاثاء، وسيتلقى العلاج الأربعاء، وسيكون الخميس جاهزا للعودة إلى التدريبات بشكل طبيعي”.

وتابع فى تصريحات للموقع الرسمى لـ ليفربول: “شاكيرى سيغيب بعدما اشتكى من آلام خلال مران الإثنين، ولم يستطع إكمال التدريبات، لذلك لن يشارك”.