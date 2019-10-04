صدمة.. هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا بعد إتجاه الحكومة لإلغاء ترخيصها

بعد أن أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على العمل على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، أكد فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة وضع مقياس يحدد الاستفادة من السيارات القديمة بعد إلغاء تراخيصها والتي من أبرزها سيارة 128 والسيارات الصالون القديمة وغيرها.

كما أكد السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه من أبرز السيارات التي من المفترض أن يتم إلغاء تراخيصها ومنعها نهائيًا هي سيارة 128 وسيارة بوجيه 504 وسيارات الفورد القديمة.

وأضاف “فتي” في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن الدول المتقدمة والعالم أجمع يتجه لـ صناعة السيارات المتطورة التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، حيث إنها من أبرز مميزاتها أنها لا تبث السموم التي تهدد الصحة العامة للمواطن في الشوارع وتنشر التلوث والضوضاء.

وأكد على ضرورة إصدار هذا التشريع لإلغاء جميع تراخيص السيارات القديمة المتهالكة نهائيًا واستبدالها بسيارات حديثة بأقساط ميسرة، من خلال الجهات المعنية وأخذ جميع السيارات المتهالكة وبيعها قطع غيار، والاستفادة منها في حالة اكتشاف القطع السليمة بها التي لا تضر بالبيئة، مشددًا على سرعة تغيير نظام الاتوبيسات وجعلها تعمل بالكهرباء بدلا عن السولار والبنزين لضمان عدم وجود أي تلوث في الشارع المصري.

وعلق سمير البطيخي عضو مجلس النواب، على قرار تغيير نظام التاكسي لكي يعمل بالغاز الطبيعي، معقبًا:” لابد أن تراعي الحكومة الظروف المعيشية لهؤلاء وتنظر بعين الرحمة لتكلفة تغيير النظام فمن الضروري أن تقوم بتقسيط تكلفة تغير النظام والإسهام في ذلك”، مؤكدًا أن كل ذلك التغيرات ستصب في مصلحة المواطن في النهاية وتمنع التلوث وتحافظة على الصحة العامة.