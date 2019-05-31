صدور العدد 14 من مجلة الروزنامة

صدر عن دار الوثائق القومية العدد 14 من دورية الروزنامة السنوية المحكمة، ويقع العدد في 460 صفحة، والروزنامة هى الحولية المصرية للوثائق، وتهدف الدورية إلى أن تكون نافذة ضرورية لكل المهتمين والباحثين في مختلف العلوم، التي تكون الوثائق جزء من مجالاتها، وذلك لإثراء المعارف في العلوم الإنسانية من خلال البحث في قضايا مهمة للمجتمع، كما أن الحولية تسعى إلى تكوين معرفة على أسس علمية سليمة من خلال الوثائق والمصادر الأصلية وهو ما يتيح التعرف على مجموع القيم والمعارف في موضوعات وقضايا مختلفة تتناولها من خلال أعدادها.

جاءت موضوعات العدد 14 من الحولية في 7 موضوعات تناقش قضايا مختلفة، الموضوع الأول بعنوان ” آداب وأخلاق المهنة الأرشيفية في مجتمع المعلومات دراسة تحليلية” للدكتور أيمن يحيى بسيوني ناقش فيه ضرورة وضع ميثاق أخلاقي عربي لتلك المهنة، والموضوع الثاني بعنوان ” وثائق دعاوى منح الجنسية دراسة أرشيفية دبلوماتية” للدكتورة نيفين محمد موسى تناولت فيه ضوابط الحصول على الجنسية المصرية والنزاعات القضائية المختلفة التي جاءت على خلفية تطبيق تلك الضوابط.

وجاء الموضوع الثالث بعنوان ” مرسوم السلطان الأشرف إينال الخاص بضبط البيع والتقبين في دار الوكالة وسوق الباشورة بالقدس الشريف (13 جمادى الآخرة 861هـــــــــــ)” للدكتور عمر جمال محمد علي، عرض فيه لأهمية عملية البيع والوزن خلال العصر المملوكي وموقف السلطة من هذه الأمور التي حرصت على ضبطها والإشراف عليها، الموضوع الرابع من موضوعات الحولية جاء بعنوان” إضراب عمال ترام القاهرة والإسكندرية 1911م قراءة في الصحافة المصرية” للدكتور محمد مبروك قطب، أوضح من خلاله كيف كان الإضراب وقتها وسيلة لحصول على الحقوق داخل المجتمع أو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئة من المجتمع من خلال الإضراب.

وجاء الموضوع الخامس بعنوان”سجل قيد سوابق المنفيين من الديار المصرية (1889- 1911م) دراسة أرشيفية دبلوماتية” للدكتورة إلهام عبد الجليل، تناولت فيه موقف الدولة من الأجانب أصحاب الجرائم والإجراءات الإدارية من جانب الحكومة لإبعاد الأجانب عن مصر في تلك الفترة الزمنية.

أما الموضوع السادس جاء بعنوان ” سياسة بريطانية تجاه تايوان ( 1949 – 1955 م)” للدكتورة صباح أحمد البياع، حاولت من خلاله وضع إجابات لعدد من الأسئلة من خلال الدراسة أهمها لماذا أعترفت بريطانيا بالصين الشيوعية؟ وطبيعة السياسة البريطانية تجاه الصين الوطنية؟، وأخيراً جاء الموضوع السابع بعنوان ” الحركة الشيوعية في سلطنة زنجبار ونتائجها 1959 – 1964م” للدكتور صالح محروس، عرض من خلاله بدايات الحركة الشيوعية في زنجبار، والتعريف بها ومؤسس الحركة الشيوعية بها، وحزب الأمة الذي نشأ على المنهج الشيوعي.

والواضح من موضوعات الحولية تنوعها وتناولها قضايا ومحاور متعددة حول العالم وهو ما يجعلها واحدة من أهم الدوريات التي تساهم في صناعة المعرفة في العالم العربي، من خلال علم الوثائق، كما أنها تتطلع إلى نشر مزيد من الموضوعات التي تسير على هذا النهج بما يفيد المعرفة الإنسانية والمتخصصين في مجال العلوم الإنسانية وغيرها، وإلى القراء وكافة المهتمين، ضمن المشروع الثقافي الذي تتبناه الدولة.