صراعات الأجنحة بإدارة قها ترى من سيكون صاحب التأثير فى صنع القرار

القليوبية. عبير محمد

تعيش إدارة قها هذه الأيام حالة من الشيزوفرينيا بين وجهين متنافضين. الوجه الأول هو الذى يظهر للجميع من خلال التصوير الذى يقومون به لاهين الناس والمسؤولين عن الحقائق المختلفة.. والوجه الاخر هو صراع الاجنحة للتاثير على صاحب صنع القرار ويتمثل فى: م. ف الذى أصبح المدير الفعلى الحقيقي كما كتبت العديد من المواقع. بل هو الأمر الناهى فى الإدارة ومن خالفه كان له الويل. والجناح الاخر معسكر الخير الناقم على التدخل السافر والواضح للمذكور فى كل صغيرة وكبيرة ومن يعترض يوشى به عند القيادات. حتى تسأل الجميع بعين يملؤها الياس متى تنفرد الإدارة بصنع القرار ومتى يكون رأيها من راسها وليس من رؤس الآخرين